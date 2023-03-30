Москва, 30 марта, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Доля российских препаратов в государственных закупках составляет более 80%. Об этом 30 марта заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии новых фармацевтических производств в регионах с участием президента России Владимира Путина.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

«Хочу отметить, что в государственных закупках доля отечественных препаратов составляет уже сегодня более 80%», — сказал Мурашко.

Он добавил, что в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 82% составляют отечественные препараты, в том числе по полному циклу выпускаются более 53%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что российская фармацевтическая отрасль демонстрирует позитивную динамику. По его словам, устойчивая и ритмичная работа отрасли имеет огромное значение для страны.