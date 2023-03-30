Москва, 30 марта, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Замглавы Министерства энергетики России Павел Сниккарс допустил возможность увеличения экспорта электроэнергии в Монголию и Китай в текущем году. Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

«В направлении Китая и Монголии, думаю, что показатель останется на текущем уровне или пойдет на небольшой рост», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, в России создадут свою систему поставок энергоресурсов, которая будет выгодна практически всем странам. По словам первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, система транспортировки нефти, которая существовала последние 50–60 лет, в настоящее время сломлена. В силу этого требуется создать новую, которая будет более эффективной за счёт снижения затрат на логистику.