Москва, 30 марта, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтической промышленности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии по видео-конференц-связи фармацевтических заводов в Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Таблетки

«Государство, безусловно, продолжит развивать механизмы поддержки отрасли», — сказал российский лидер в ходе открытия новых фармацевтических производств.

Как отметил глава государства, в текущем году запускается программа по «предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производства лекарств по полному циклу».

Также президент поставил задачу нарастить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков. По его словам, этой цели можно добиться с помощью модернизации оборудования и строительства новых мощностей.

30 марта начнут свою работу зфармзаводы в Калининграде, Петербурге и Саранске.

Так, в Мордовии начинает работу АО «Биохимик» — компания производит лекарственные препараты, применяемые для лечения инфекционных, эндокринологических, неврологических, онкологических заболеваний. На площадке планируется открытие цеха по производству фармацевтических субстанций по 130 МНН — в их числе препараты против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, а также антибиотики, противовоспалительные препараты, миорелаксанты.

В Калининградской области на новом заводе АО «Отисифарм Про» будут производить широко востребованные российские лекарственные препараты, в том числе антибиотики широкого спектра действия, противовирусные и иммуномодулирующие лекарственный препараты, анальгезирующие лекарственные препараты, ноотропные лекарственные препараты, муколитические препараты.

В Санкт-Петербурге предприятие из группы компаний «Фармасинтез» займётся разработкой и производством современных и эффективных противоопухолевых лекарственных препаратов, и т. ч. из перечня «высокозатратных нозологий» в различных лекарственных формах (таблетки, концентраты и лиофилизаты). Запуск второй очереди завода позволит увеличить производство биотехнологических фармацевтических субстанций.