Лозанна, Швейцария, 30 марта, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) будет обсуждать «нейтральность» спортсменов из России и Белоруссии с Советом Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) и международными спортивными федерациями. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

Цель взаимодействия — уточнить понятие «нейтральные спортсмены». Только после этого можно будет полноценно обсуждать ситуацию по белорусским и российским спортсменам и их возможное участие в соревнованиях, считают в ASOIF.

«Совет также подчеркнул необходимость предотвратить влияние органов государственной власти на вопросы спорта», — говорится в заявлении ассоциации.

Там также отметили сложность обсуждений и их важность для квалификационной системы отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В ASOIF подтвердили готовность сотрудничать с заинтересованными международными федерациями в решении этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Международной федерации настольного тенниса одобрили предложение Международного олимпийского комитета (МОК), заявившего о намерении допустить жителей России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Соответствующее решение поддержал исполнительный комитет организации. Ранее министерства иностранных дел Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили против участия белорусских и российских спортсменов на соревнованиях даже при условии запрета на использование флага и гимна их стран.