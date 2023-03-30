Москва, 30 марта, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Певица Альбина Джанабаева готова выступать на корпоративах менее чем за 1 млн рублей после отмены концертов её мужа Валерия Меладзе в России. Об этом сообщает 30 марта Telegram-канал Shot.

Максим Блинов/РИА Новости Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Отмечается, что в попытке заработать бывшая участница группы «Виагра» готова выступать «за весьма скромные по звёздным меркам деньги» — 850 тыс. рублей.

Джанабаева также выставляет минимальные требования к организаторам корпоративов: наличие в гримёрке чая, кофе и молока, а также мясных и фруктовых закусок.

Певица сейчас живёт в Московской области. Её муж Меладзе выступает за рубежом. Ранее его концерты отменили в Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг Меладзе разгорелся после того, как он произнёс проукраинский лозунг. Видеофрагмент об этом разошёлся по Сети.