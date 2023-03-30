Москва, 30 марта, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Банк России ещё на шесть месяцев ограничил обращение некоторых иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Отмечается, что данное решение направлено на защиту интересов и прав инвесторов, а также на минимизацию их рисков.

Уточняется, что с 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учёт прав клиентов на заблокированные активы. При этом брокеры не вправе исполнять и принимать поручения клиентов на совершение сделок с такими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на эти иностранные ценные бумаги сохраняется.

В пресс-службе уточнили, что эти правила не распространяются на ценные бумаги иностранных эмитентов, которые осуществляют основную деятельность на территории Российской Федерации.

Как передавало ИА REGNUM, выход из российского бизнеса будет стоить компаниям из недружественных стран 10% от половины рыночной стоимости активов, которые они оставляют. Такой размер «неустойки» определён решением Министерства финансов России.

Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих. Данные ограничения будут действовать ещё полгода. Ограничение касается переводов со счетов физических и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.