Пасечник: система управления ЛНР стала соответствовать правовой базе субъектов РФ

Луганск, , 16:23 — REGNUM Три закона, завершившие создание правовой базы системы управления ЛНР как субъекта Российской Федерации, подписал врио главы региона Леонид Пасечник. Об этом он сообщил 30 марта в своём Telegram-канале.

Луганская Народная Республика Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что подписание трёх важнейших законов привело правовую базу системы управления ЛНР к полному соответствию с другими регионами России.

Пасечник уточнил, что закон о правительстве ЛНР, соответствующий законодательству России, создаёт исполнительный орган власти, который заменит упраздняемое правительство ЛНР. К новому органу перейдут полномочия старого.

Ещё два закона полностью определили систему местного самоуправления. Создаются городские и районные советы, определено количество депутатов в каждом из них. Это означает, что создан правовой «каркас» органов местного самоуправления, они наполнятся по итогам выборов в сентябре.

Подключение к единой системе упростит взаимодействие ЛНР с Москвой и другими регионами России, ускорит социально-экономическое развитие и переход на российские стандарты во всех сферах, добавил Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вывода четырёх новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — на общероссийские показатели. Чем быстрее, тем лучше, подчеркнул он.