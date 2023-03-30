Москва, , 16:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин поставил задачу нарастить долю отечественных лекарств на рынке и укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

Лекарство в капсулах Никита Устинов © ИА REGNUM

Такое поручение глава государства дал 30 марта в ходе церемонии открытия новых предприятий по выпуску лекарств в Ленинградской области, Мордовии и Санкт-Петербурге, в которой он принимает участие по видеосвязи.

«Нам важно увеличить выпуск российских субстанций, повысить долю отечественных препаратов на внутреннем рынке, в том числе региональном», — сказал российский лидер, добавив, что стране также необходимо укрепить независимость от поставщиков из-за рубежа.

Как отметил президент, этой цели можно добиться с помощью модернизации оборудования, строительства новых производственных мощностей, совершенствования технологий, наращивания научно-исследовательских лабораторий и центров.

«Со своей стороны, государство, безусловно, продолжит развивать механизмы поддержки отрасли», — заверил Путин, рассказав о запуске программы по предоставлению инвесткредитов на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производства лекарств по полному циклу.