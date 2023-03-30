Москва, 30 марта, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Российская фармацевтическая отрасль демонстрирует позитивную динамику. Об этом 30 марта заявил президент России Владимир Путин на открытии по видео-конференц-связи фармацевтических заводов Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Фармацевт

«В целом отрасль демонстрирует позитивную динамику», — сказал Путин.

Он отметил, что устойчивая, ритмичная работа отрасли имеет огромное значение для страны и для обеспечения людей доступными и качественными лекарствами.

По его словам, так было в период пандемии коронавируса, когда российская фармацевтическая промышленность смогла оперативно наладить производство необходимых препаратов и спасти жизнь и здоровье миллионов людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года Путин заявил, что российским фармкомпаниям, чтобы избежать ажиотажа на рынке, следует использовать принцип, который применяется в создании запасов газа. Им нужно создавать товарные запасы определённых видов лекарств на те периоды, когда эти препараты особенно востребованы.