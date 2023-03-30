Москва, 30 марта, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В ходе торгов на Мосбирже 30 марта курс евро поднимался выше отметки 84 рубля, это произошло впервые с 20 апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

ИА REGNUM Евро

Увеличившись на 0,24%, курс достигал отметки 84,05 рубля за евро.

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 30 марта при этом снижался — на 0,12%, на отметке чуть выше 77 рублей за доллар.

Как сообщалось ранее, 22 марта впервые с апреля 2022 года курс евро поднимался выше отметки 83 рубля, рост тогда составил 0,5%.

29 марта в Центробанке рассказали, почему часть резервов России продолжала храниться в долларах и евро до 2022 года. Несмотря на то, что в регуляторе осознавали вероятные риски, полный отказ от этих валют был невозможен из-за их активного использования в финансовой системе России, отметили в ЦБ.