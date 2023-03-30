Москва, 30 марта, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что коллективный запад монополизировал некоторые ключевые услуги и платформы в IТ-сфере в результате неравного доступа к цифровой инфраструктуре у развивающихся и развитых государств. Такое мнение он высказал 30 марта на первом заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровая сфера

«Сегодня очевидно, что неравный доступ к цифровой инфраструктуре у развитых и развивающихся стран позволяет коллективному Западу монополизировать ряд ключевых платформ и услуг в IТ-сфере», — заявил Медведев, добавив, что Запад, продвигая интересы своих IТ-компаний, навязывает их услуги, тем самым блокирует развитие возможных конкурентов в других странах.

По его словам, необходимо объединить усилия по противодействию такой практике так называемого цифрового неоколониализма.

Как передавало ИА REGNUM, Медведев заявил, что колониальная система рухнула, но её опасное наследие продолжает жить. Он отметил, что построение многополярного мира вызывает неприятие у некоторых государств, которые привыкли мыслить в логике собственной исключительности и глобального доминирования.