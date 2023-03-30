Бывший американский разведчик Риттер заявил, что Украину ждёт неизбежное поражение

Вашингтон, , 16:09 — REGNUM Полное поражение Украины в военном конфликте уже является неизбежным, заявил 30 марта в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ВСУ не могут помешать российской армии их уничтожить, и такой конец конфликта станет унизительным для США, которые очень заинтересованы в поражении России, отметил эксперт.

«Всё уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно», — добавил Риттер.

Как сообщалось ранее, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор подверг резкой критике высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который почти прямым текстом признал, что готов жертвовать десятки тысяч жизней для создания иллюзии, что Украина может победить в конфликте, отметил Макгрегор.