В Нижегородской области женщину обвинили в покушении на убийство внучки
Кстово, Нижегородская область, 30 марта 2023, 16:07 — REGNUM В Нижегородской области жительницу города Кстово обвинили в покушении на убийство своей семимесячной внучки, сообщили 30 марта в следственном управлении СКР по региону.
По данным следствия, вечером 22 февраля текущего года обвиняемая, будучи в нетрезвом виде, находясь в квартире на третьем этаже, выбросила малолетнюю внучку с балкона.
«Семимесячная девочка упала на снежную шапку козырька магазина и осталась жива», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что у обвиняемой имеется хроническое заболевание, она помещена в психиатрическую больницу.
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Прибывшие на место правоохранительные органы задержали 20-летнюю мать, истекающую кровью.