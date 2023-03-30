Кстово, Нижегородская область, 30 марта, 2023, 16:07 — ИА Регнум. В Нижегородской области жительницу города Кстово обвинили в покушении на убийство своей семимесячной внучки, сообщили 30 марта в следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По данным следствия, вечером 22 февраля текущего года обвиняемая, будучи в нетрезвом виде, находясь в квартире на третьем этаже, выбросила малолетнюю внучку с балкона.

«Семимесячная девочка упала на снежную шапку козырька магазина и осталась жива», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что у обвиняемой имеется хроническое заболевание, она помещена в психиатрическую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге жителями пятиэтажного дома было обнаружено тело новорождённого ребенка с травмами, характерными для падения с высоты.

Прибывшие на место правоохранительные органы задержали 20-летнюю мать, истекающую кровью.