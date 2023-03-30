Москва, , 16:18 — REGNUM Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что развитие государств идёт успешно и без навязанных Западом правил, это показала сама жизнь. Об этом 30 марта он заявил на заседании оргкомитета «Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Жизнь подтверждает, что государства мира вполне способны успешно развиваться без окрика и какого-то отдельного западного влияния, которое связано с навязыванием путей развития», — подчеркнул он, добавив, что эффективным инструментом для успешного развития становится также переход в различные формы экономического сотрудничества, в расчеты на национальные валюты.

Медведев уточнил, что действия бывших стран-колонизаторов пагубно влияют на национальное развитие стран, ведут к деградации системы международного права, создают риски затяжных и разрушительных конфликтов в регионах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что новый многополярный мир будет намного сложнее, чем «двумерная биполярка» или однополярный диктат. Он высказал мнение о том, что множество суверенных государств мира перестаёт бояться диктата со стороны стран Запада и их национальные интересы перевешивают риски санкций. Политик также отметил, что колониальная система рухнула, но её опасное наследие продолжает жить.