Медведев: колониальная система рухнула, но наследие её сохраняется
Москва, 30 марта, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что колониальная система рухнула, но её опасное наследие продолжает жить. Такое мнение он высказал 30 марта на первом заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».
«Принятые за прошедшие десятилетия меры, скажем прямо, не смогли полностью искоренить опасное колониальное наследие. Понятно, что сама колониальная система рухнула, но ее наследие сохраняется», — заявил он.
Медведев отметил, что построение многополярного мира вызывает неприятие у некоторых государств, которые привыкли мыслить в логике собственной исключительности и глобального доминирования.
Как передавало ИА REGNUM, по словам Медведева, множество суверенных государств мира перестаёт бояться диктата со стороны стран Запада, и их национальные интересы перевешивают риски санкций. Он считает, что в мире настал период «международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», главной причиной которого является то, что суверенные государства больше не боятся диктата стран Запада и для них «национальные интересы перевешивают риски санкционного противодействия».
Медведев также отметил, что государства Латинской Америки больше не хотят считать себя, согласно Доктрине Монро от 1823 года, «задним двором» США и их сателлитов, что начинают понимать элиты западных стран, и не только про Южную Америку.