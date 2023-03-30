Москва, 30 марта, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что колониальная система рухнула, но её опасное наследие продолжает жить. Такое мнение он высказал 30 марта на первом заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Принятые за прошедшие десятилетия меры, скажем прямо, не смогли полностью искоренить опасное колониальное наследие. Понятно, что сама колониальная система рухнула, но ее наследие сохраняется», — заявил он.

Медведев отметил, что построение многополярного мира вызывает неприятие у некоторых государств, которые привыкли мыслить в логике собственной исключительности и глобального доминирования.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Медведева, множество суверенных государств мира перестаёт бояться диктата со стороны стран Запада, и их национальные интересы перевешивают риски санкций. Он считает, что в мире настал период «международной хирургии для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого», главной причиной которого является то, что суверенные государства больше не боятся диктата стран Запада и для них «национальные интересы перевешивают риски санкционного противодействия».

Медведев также отметил, что государства Латинской Америки больше не хотят считать себя, согласно Доктрине Монро от 1823 года, «задним двором» США и их сателлитов, что начинают понимать элиты западных стран, и не только про Южную Америку.