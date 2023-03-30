Москва, , 15:43 — REGNUM Из 450 газораспределительных пунктов, эксплуатируемых газовыми службами Москвы, с 2010 года модернизирован 141. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. Газораспределительные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах.

Моспромгаз Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Глава Комплекса городского хозяйства российской столицы отметил, что реконструкция позволила обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей. «Только в прошлом году провели комплекс работ по техническому переоснащению 15 таких объектов», — отметил Петр Бирюков. По его словам, «все пункты оборудуются современными автоматическими запорными устройствами, которые позволяют контролировать их работу в режиме реального времени».

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы рассказал, что установленный срок службы газораспределительно пункта составляет 40 лет. «При реконструкции проводятся работы по модернизации подводящих газопроводов, сетей газораспределения и газопотребления», — пояснил он.