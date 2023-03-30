Москва, 30 марта, 2023, 15:40 — ИА Регнум. В Москве первая очередь Троицкой линии метро будет запущена в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы продолжаем строить Троицкую линию метро. По масштабу это вторая линия, после БКЛ, ее протяженность 40 км», — сказал Собянин, побывав на строительстве ветки метро.

Он уточнил, что первая очередь должна быть запущена в 2023 году — это 25 км от «ЗИЛа» до «Коммунарки». В настоящий момент готовность этой линии составляет порядка 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Москве запустят два новых транспортных диаметра — третий и четвертый.

Кроме того, городские власти совместно с РЖД продолжат обновление двух действующих линий. Предполагается открыть шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов.