Москва, 30 марта, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста американской газеты WSJ Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщили 30 марта журналистам в правоохранительных органах.

vk.comevangershkovich Эван Гершкович. Журналист

Суд избрал Гершковичу, подозреваемому в шпионаже, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил собеседник ТАСС.

В самом суде комментировать дело Гершковича отказались. Ранее в отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Гершковича задержали в Екатеринбурге в момент получения сведений об одном из оборонных предприятий, составляющих государственную тайну. По данным ФСБ, он занимался шпионажем по заданию США. Газета WSJ потребовала освободить своего сотрудника и заявила, что категорически отрицает обвинения против него. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Гершковича задержали с поличным.