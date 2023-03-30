Киев, 30 марта, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Готовящееся контрнаступление ВСУ не следует считать решающим моментом военного конфликта, заявил 30 марта в интервью Financial Times министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Он отметил, что если отношение к контрнаступлению будет именно таким, то в случае его неудачи на Западе усилятся позиции тех политиков, которые «толкают» Киев к компромиссу с Москвой.

Такие политики, по словам Кулебы, есть во всех странах — партнерах Украины, включая США, Великобританию и Германию, и они, по мнению министра, хотят, чтобы Киев заключил с Москвой соглашение, аналогичное Минскому.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что если ВСУ действительно начнут анонсированное контрнаступление, то, вероятно, попытаются ударить сразу на нескольких направлениях, включая запорожское.