Москва, 30 марта, 2023, 15:24 — ИА Регнум. «Саммит за демократию», который проходит с 29 по 30 марта по инициативе Соединённых Штатов Америки, является «Саммитом о гегемонии США». Об этом 30 марта заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в ходе встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Саммит не о демократии, а, можно сказать, об американской гегемонии», — сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты Америки на втором «саммите за демократию» будут издеваться над государствами, чей суверенитет США же и попрали. По его словам, на саммите в адрес геополитических противников будут звучать заведомо недостоверные обвинения в коррупции и военных преступлениях, при этом будут проигнорированы реальные акты геноцида и финансовые махинации, которые совершаются с одобрения Вашингтона.