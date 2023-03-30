Двум врио замгубернатора Брянской области предъявлены обвинения во взяточничестве

Москва, , 15:18 — REGNUM Двум врио заместителей губернатора Брянской области, Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой, предъявлены обвинения во взяточничестве. Об этом 30 марта сообщает ТАСС.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что следствие ходатайствует об аресте обвиняемых до 28 мая. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ попросил суд арестовать Егорову и Кулешову за взятки в особо крупном размере. 29 марта они были задержаны по подозрению в получении взяток. Следователи возбудили уголовные дела.