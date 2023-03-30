Москва, 30 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Двум врио заместителей губернатора Брянской области, Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой, предъявлены обвинения во взяточничестве. Об этом 30 марта сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Отмечается, что следствие ходатайствует об аресте обвиняемых до 28 мая. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ попросил суд арестовать Егорову и Кулешову за взятки в особо крупном размере. 29 марта они были задержаны по подозрению в получении взяток. Следователи возбудили уголовные дела.