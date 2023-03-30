Двум врио замгубернатора Брянской области предъявлены обвинения
Двум врио замгубернатора Брянской области предъявлены обвинения во взяточничестве
Москва, 30 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Двум врио заместителей губернатора Брянской области, Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой, предъявлены обвинения во взяточничестве. Об этом 30 марта сообщает ТАСС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Суд
Отмечается, что следствие ходатайствует об аресте обвиняемых до 28 мая. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ попросил суд арестовать Егорову и Кулешову за взятки в особо крупном размере. 29 марта они были задержаны по подозрению в получении взяток. Следователи возбудили уголовные дела.