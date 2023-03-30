Москва, 30 марта, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Российский футбольный союз введёт единый ежегодный взнос со стороны профессиональных футболистов и футболисток в размере 2% от заработной платы игроков-мужчин и 5% от зарплаты игроков-женщин соответственно. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба этого союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что Российский футбольный союз утвердил реформу компенсационных выплат за подготовку игроков. Средства будут передаваться спортивным школам и тренерам, которые подготовили спортсменов.

«Привязка солидарной выплаты к зарплате игроков позволит более справедливо оценивать качество подготовки футболистов. Новый механизм позволит сделать выплаты регулярными вместо единовременных», — говорится в сообщении.

Единый ежегодный взнос заменит систему, которая состояла из трёх выплат — солидарных выплат, компенсации за подготовку при подписании первого трудового договора и регистрационного взноса солидарности. При этом сохраняются все международные солидарные выплаты, которые были предусмотрены за переход игроков в зарубежные клубы.

Как передавало ИА REGNUM, Российский футбольный союз, Минцифры и Минспорт разрабатывают меры мотивации болельщиков, чтобы вернуть их на стадионы страны. По словам главы комитета Госдумы по спорту Дмитрия Свищева, в настоящее время количество болельщиков на стадионах не отвечает ожиданиям и такая ситуация тревожит как клубы, так и Российский футбольный союз, в связи с этим необходимо выяснить причину низкой явки.