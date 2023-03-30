Брюссель, 30 марта, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Ни в ЕС, ни в странах G7 пока нет большинства, которое позволило бы договориться об изменении потолка цен на нефть из России, сообщает 30 марта РИА Новости со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Даниэля Ферри.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«На данный момент нет большинства для того, чтобы изменить потолок цен. Также большинства нет и в «Большой семерке», — сказал он.

Вместе с тем Ферри не стал отвечать на вопрос, приступил ли Евросоюз к процессу пересмотра потолка цен в середине марта, как было установлено решением Брюсселя о введении ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что цены на российскую нефть влияют на стоимость топлива производителей США, поэтому в стране не заинтересованы в снижении уровня, на котором установлены ограничения.