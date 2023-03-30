СК РФ попросил арестовать двух врио замгубернатора Брянской области
Москва, 30 марта 2023, 15:08 — REGNUM Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы арестовать двух заместителей губернатора Брянской области за взятки в особо крупном размере. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в суд поступили материалы в отношении Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Егорова курировала в администрации Брянской области культуру и образование; Кулешова — внутреннюю и информационную политику.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта Егорова и Кулешова были задержаны по подозрению в получении взяток. Были возбуждены уголовные дела.