СК РФ попросил арестовать двух врио замгубернатора Брянской области за получение взятки

Москва, , 15:08 — REGNUM Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы арестовать двух заместителей губернатора Брянской области за взятки в особо крупном размере. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в суд поступили материалы в отношении Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Егорова курировала в администрации Брянской области культуру и образование; Кулешова — внутреннюю и информационную политику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта Егорова и Кулешова были задержаны по подозрению в получении взяток. Были возбуждены уголовные дела.