СК РФ попросил арестовать двух врио замгубернатора Брянской области
СК РФ попросил арестовать двух врио замгубернатора Брянской области за получение взятки
Москва, 30 марта, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы арестовать двух заместителей губернатора Брянской области за взятки в особо крупном размере. Об этом 30 марта сообщает РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Следственный комитет РФ
Отмечается, что в суд поступили материалы в отношении Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Егорова курировала в администрации Брянской области культуру и образование; Кулешова — внутреннюю и информационную политику.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта Егорова и Кулешова были задержаны по подозрению в получении взяток. Были возбуждены уголовные дела.