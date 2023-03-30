KARE: поезд с этанолом сошёл с рельсов в штате Миннесота

Штат Миннесота, США, , 15:21 — REGNUM Поезд железнодорожной компании BNSF Railway сошёл с рельсов в ночь на 30 марта в американском округе Кандийохай (штат Миннесота). Об этом сообщил телеканал KARE.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, жители окрестностей были незамедлительно эвакуированы.

Как отметил шериф округа, ЧП произошло около 01:00 (09:00 мск). В результате инцидента загорелись несколько вагонов, в которых находился этанол и кукурузный сироп.

Власти призвали жителей покинуть свои дома в радиусе 800 метров от места происшествия. На месте были развернуты бригады пожарной службы и неотложной медицинской помощи.

Сведения о причинах произошедшего и возможных пострадавших не приводятся.

В начале марта с рельсов сошёл поезд в округе Кларк американского штата Огайо. Состав принадлежит транспортной компании Norfolk Southern. Аналогичное ЧП произошло в Огайо 3 февраля. Тогда после схода десятков вагонов в атмосферу попали опасные вещества, которые воспламенились.