Штат Миннесота, США, 30 марта, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Поезд железнодорожной компании BNSF Railway сошёл с рельсов в ночь на 30 марта в американском округе Кандийохай (штат Миннесота). Об этом сообщил телеканал KARE.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Согласно опубликованным данным, жители окрестностей были незамедлительно эвакуированы.

Как отметил шериф округа, ЧП произошло около 01:00 (09:00 мск). В результате инцидента загорелись несколько вагонов, в которых находился этанол и кукурузный сироп.

Власти призвали жителей покинуть свои дома в радиусе 800 метров от места происшествия. На месте были развернуты бригады пожарной службы и неотложной медицинской помощи.

Сведения о причинах произошедшего и возможных пострадавших не приводятся.

В начале марта с рельсов сошёл поезд в округе Кларк американского штата Огайо. Состав принадлежит транспортной компании Norfolk Southern. Аналогичное ЧП произошло в Огайо 3 февраля. Тогда после схода десятков вагонов в атмосферу попали опасные вещества, которые воспламенились.