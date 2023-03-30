Киев, , 15:05 — REGNUM На Украине предложили создать реестр «уклонистов». Об этом пишет украинское издание «Фокус».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам члена комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя Владимира Зеленского в парламенте Федора Вениславского, если человек был должным образом проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился туда, значит, он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность по защите страны.

По информации издания, на Украине в соответствующий реестр намерены вносить данные военнообязанного, который был надлежащим образом информирован о том, что нужно прибыть в военкомат, но не сделал этого. Отмечается, что военкоматы намерены наделить правом раскрывать данные таких гражданин. Если же военнообязанный явится в военкомат, то его данные будут удалены из этого реестра.

Вениславский считает, что раскрытие личных данных может выполнять функцию общественного давления на уклоняющегося от посещения военкомата. Подробности этой инициативы ещё находятся в проработке, данный законопроект ещё не зарегистрирован в Верховной раде, говорится в публикации.

Как передавало ИА REGNUM, украинские военкомы попытались повторно призвать одного из военнослужащих ВСУ, который в настоящее время находится в Артёмовске. На распространяемой видеозаписи солдат ВСУ из окопа отвечает на звонок военкома, который заявляет, что тот — уклонист. На это боец ВСУ ответил, что он под Артёмовском, и прервал звонок.