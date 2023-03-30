ФСБ потребовала арестовать журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Москва, , 15:07 — REGNUM Следственное управление ФСБ России потребовало поместить под стражу журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в рамках уголовного дела о шпионаже. Об этом сообщили 30 марта в Лефортовском суде Москвы.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В суд поступило ходатайство следственного управления ФСБ об избрании корреспонденту The Wall Street Journal Гершковичу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали ТАСС в суде.

Ранее гражданина США, корреспондента московского бюро WSJ задержали в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, Гершкович, по данным ФСБ России, пытался получить сведения об одном из оборонных предприятий, составляющие государственную тайну. Предположительно, он занимался шпионажем по заданию США. Издание WSJ заявило о невиновности корреспондента и потребовало отпустить его на свободу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Гершковича задержали не просто из-за подозрений, а на месте преступления. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что иностранные граждане и прежде прикрывались аккредитацией и журналистскими визами для деятельности, никак не связанной с работой в СМИ.