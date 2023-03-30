Мишустин: подписано постановление о приоритете российской электроники при госзакупках

Москва, , 14:54 — REGNUM Произведённая в России электроника, участвующая в госзакупках, получит преимущество. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он сообщил 30 марта в ходе заседания правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства подчеркнул, что с момента подписания документа иностранная электронная техника может быть закуплена только при отсутствии предложений по российским аналогам, поданных через госзакупки.

«Подписано постановление, которое даёт преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается по поручению президента России Владимира Путина и с целью обеспечения технологического суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Путин провёл совещание с Советом безопасности РФ, на котором обсуждалось развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в России до 2030 года. Он подчеркнул, что работа правительства в последние два года по этой теме идёт интенсивно, и назвал это направление фундаментальным.