Севастополь, , 14:57 — REGNUM Взрывы в связи с плановым уничтожением боеприпасов будут слышны в Севастополе во второй половине дня, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев 30 марта в своём Telegram-канале.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники МЧС будут уничтожать большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны на полигоне в районе долины Кара-Коба к востоку от города. Работы начнутся с 15:00 по местному времени (совпадает с московским), уточнил губернатор.

«Будет, скорее всего, громко, поэтому предупреждаю вас заранее. В городе всё спокойно», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта Развожаев заявил, что звуки хлопков, которые были слышны в Севастополе, связаны с тренировкой противовоздушной обороны. Хлопки были и 27 марта, тогда власти объяснили их профилактическими действиями военнослужащих в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения.