Берлин, 30 марта, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Мир «не сидел сложа руки» и «воодушевлён единством» для решения конфликта на Украине, заявил король Великобритании Карл III во время выступления в бундестаге.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

По его словам, «безопасность Европы и западные демократические ценности находятся под угрозой».

«Но мир не сидел сложа руки, мы глубоко шокированы разрушениями, но мы воодушевлены нашим единством, когда речь идет о том, чтобы восстановить на Украине мир и свободу», — сказал он.

Карл III также добавил, что решение Берлина предоставить Киеву военную помощь расценивается мировым сообществом «как очень благоприятное и очень важное».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 марта, Карл III начал свой трёхдневный визит в Германию. Это его первый зарубежный государственный визит.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретил британского короля торжественным приёмом с воинскими почестями у Бранденбургских ворот в Берлине.