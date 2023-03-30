Пушилин предложил назначить премьером ДНР Евгения Солнцева
Донецк, 30 марта 2023, 14:45 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил Народному Совету ДНР кандидатуру Евгения Солнцева на должность председателя правительства, сообщил Пушилин 30 марта в своем телеграм-канале.
Сейчас Солнцев занимает пост первого вице-премьера и курирует вопросы восстановления и строительства, этот блок показал «высокую результативность», отметил Пушилин.
После освобождения от должности бывшего премьера Виталия Хоценко (назначенного Владимиром Путиным врио главы Омской области) правительство ДНР формально ушло в отставку, однако фактически продолжает работать в прежнем режиме, добавил врио главы республики.
Как сообщалось ранее, 29 марта президент принял отставку Александра Буркова, который возглавлял Омскую область с 2018 года, и назначил Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора региона.