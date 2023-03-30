Пушилин предложил кандидатуру Евгения Солнцева на должность премьер-министра ДНР

Донецк, , 14:45 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил Народному Совету ДНР кандидатуру Евгения Солнцева на должность председателя правительства, сообщил Пушилин 30 марта в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас Солнцев занимает пост первого вице-премьера и курирует вопросы восстановления и строительства, этот блок показал «высокую результативность», отметил Пушилин.

После освобождения от должности бывшего премьера Виталия Хоценко (назначенного Владимиром Путиным врио главы Омской области) правительство ДНР формально ушло в отставку, однако фактически продолжает работать в прежнем режиме, добавил врио главы республики.

Как сообщалось ранее, 29 марта президент принял отставку Александра Буркова, который возглавлял Омскую область с 2018 года, и назначил Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора региона.