Донецк, 30 марта, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил Народному Совету ДНР кандидатуру Евгения Солнцева на должность председателя правительства, сообщил Пушилин 30 марта в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Сейчас Солнцев занимает пост первого вице-премьера и курирует вопросы восстановления и строительства, этот блок показал высокую результативность, отметил Пушилин. При этом политик начинал с рабочих профессий, в частности в строительной сфере. Сегодня в Донбассе, которому предстоит большая работа по восстановлению и развитию, это одна из самых важных областей.

Вскоре будет принята программа социально-экономического развития ДНР, которую курирует Минстрой, и масштабы предстоящих работ довольно обширны. Однако Солнцев уже имеет опыт решения серьёзных задач. В его активе участие в развитии транспортной инфраструктуры Сочи в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм, а также в ликвидации последствий наводнения в городе Тулуне Иркутской области.

Кроме того, политик имеет разноплановый опыт управленческой деятельности в системе федеральных и региональных органов власти, а также в крупных государственных компаниях. По решению президента Российской Федерации за особые заслуги в работе в ДНР был награждён орденом Дружбы.

После освобождения от должности бывшего премьера ДНР Виталия Хоценко (назначенного Владимиром Путиным врио главы Омской области) правительство ДНР формально ушло в отставку, однако фактически продолжает работать в прежнем режиме, добавил врио главы республики.

Как сообщалось ранее, 29 марта президент принял отставку Александра Буркова, который возглавлял Омскую область с 2018 года, и назначил Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора региона.