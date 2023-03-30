Замглавы МИД РФ Рябков: вопрос об обмене задержанного за шпионаж журналиста пока вообще не стоит

Москва, , 14:40 — REGNUM Вопрос об обмене задержанного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича вообще пока не стоит. Об этом 30 марта заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос, может ли Гершкович стать кандидатом на обмен с США, Рябков ответил: «Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить».

Замминистра отметил, что обмены, которые имели место в прошлом, происходили по людям, уже отбывавшим наказание. «Посмотрим, как дальше разовьётся этот сюжет», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Действуя по заданию правительства и спецслужб США, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Гершковича взяли с поличным. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, этот случай уже не первый — иностранцы часто прикрывают свою деятельность против России журналистскими визами и аккредитацией.