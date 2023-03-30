Москва, 30 марта, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Вопрос об обмене задержанного по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича вообще пока не стоит. Об этом 30 марта заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

На вопрос, может ли Гершкович стать кандидатом на обмен с США, Рябков ответил: «Я вообще не стал бы вопрос в этой плоскости сейчас ставить».

Замминистра отметил, что обмены, которые имели место в прошлом, происходили по людям, уже отбывавшим наказание. «Посмотрим, как дальше разовьётся этот сюжет», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Действуя по заданию правительства и спецслужб США, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Гершковича взяли с поличным. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, этот случай уже не первый — иностранцы часто прикрывают свою деятельность против России журналистскими визами и аккредитацией.