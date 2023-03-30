Минобороны известило об уничтожении ракеты «Гром-2» и вертолета Ми-8 ВС Украины. Главное из сводки

Артемовск, , 16:04 — REGNUM Украинский Ми-8 Воздушных сил Украины сбит в Запорожской области российскими средствами ПВО, сообщило 30 марта Минобороны РФ. Кроме того, российская противовоздушная оборона (ПВО) впервые сбила в зоне спецоперации новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Также известно о разгроме хранилища топлива украинской 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (30.03.2023 г.) Минобороны РФ

По-прежнему одной из самых горячих точек специальной военной операции (СВО) на Украине остается Артёмовск Донецкой Народной Республики. По данным российского оборонного ведомства, только за сутки на донецком направлении уничтожено более 340 украинских националистов и наёмников. На краснолиманском направлении потери украинской армии составили более 130 военнослужащих. На херсонском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 25 военных и 3 гаубицы Д-30. На купянском направлении поражена живая сила и техника противника (до 50 украинских военнослужащих) в районах населённых пунктов Гряниковка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине (СВО) продолжается 400-й день. ПВО России впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Накануне, 29 марта, Минобороны известило, что на донецком направлении потери Киева составили до 310 военных, на херсонском — до 40, на южнодонецком и запорожском направлениях более 50.