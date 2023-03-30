Москва, 30 марта, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Портрет актрисы Лии Ахеджаковой, объявившей об уходе из московского театра «Современник», по-прежнему размещён на официальном сайте учреждения в разделе «Труппа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лия Ахеджакова

Фотография Ахеджаковой опубликована в разделе на почётном месте рядом с портретами актрис Марии Аникановой, Алёны Бабенко и Анны Банщиковой.

Ахеджакова попрощалась со сценой «Современника» в открытом письме, опубликованном 10 марта. Ранее руководство театра отменило последний спектакль с её участием. В труппу «Современника» актрису приняли в 1977 году.

В текущем году зрители стали просить руководство театра о снятии спектаклей с Ахеджаковой из-за её активной антироссийской позиции. СМИ после начала российской спецоперации на Украине сообщали о денежных пожертвованиях актрисы на нужды ВСУ, кроме того, она не раз осуждала действия российской армии на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Ахеджакова 12 марта написала заявление на увольнение из театра «Современник». Она находится в отпуске и пока числится в штате. Окончательное решение о работе Ахеджаковой руководство намерено принять после её возвращения из отпуска.