Москва, 30 марта, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Российская Федерация сделает всё, чтобы не дать национальным расследованиям взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» «соскочить с крючка». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Наши следующие действия будут направлены на то, чтобы не давать этим национальным расследованиям и тем, кто клятвенно заявлял, что этого будет достаточно для установления истины, «соскочить с крючка», — заявил он.

Он уточнил, что Россия будет этим заниматься дотошно, данная тема далеко не закрыта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика

Как передавало ИА REGNUM, операция минобороны Дании по подъему обнаруженного у «Северного потока» объекта завершена, им оказался морской дымовой буй. Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о проведении международного расследования теракта на газопроводах. Представители стран, воздержавшихся при голосовании в Совбезе ООН по российской резолюции, объяснили свою позицию «предвзятостью» России, а также тем, что проведение расследований Данией, Германией и Швецией делает якобы излишней еще одну проверку.