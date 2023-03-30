Москва, 30 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции сбили вертолет Ми-8 Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщили 30 марта в Министерстве обороны.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Вертолёт был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении вертолетов ВСУ 26 и 27 марта. 26 марта Ми-8 ВСУ был сбит истребительной авиацией в районе населенного пункта Димитров (ДНР). Днем позже российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 в Запорожской области.