19fortyive: российский ударный беспилотник С-70Б «Охотник» представляет реальную угрозу

Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Российский ударный беспилотный летательный аппарат С-70Б «Охотник» представляет угрозу, даже если на вооружении находится небольшое количество БПЛА данной модели, считает автор портала 19fortyive Крис Осборн.

Россия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он отметил, что технические особенности российского беспилотника делают его серьёзным оружием. Дрон работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом, уточнил Осборн.

«Возможность хранить оружие внутри самолета, не подвешивая его на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в скрытом режиме», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер армии США в отставке Брент Иствуд восхитился модернизированным тяжёлым российским беспилотником С-70Б «Охотник». Он считает, что дрон совместно с истребителем Су-57 значительно усилит Вооружённые силы РФ, особенно по части раннего предупреждения, наведения и нанесения ударов по позициям противника.