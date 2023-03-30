Вашингтон, 30 марта, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Российский ударный беспилотный летательный аппарат С-70Б «Охотник» представляет угрозу, даже если на вооружении находится небольшое количество БПЛА данной модели, считает автор портала 19fortyive Крис Осборн.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Россия

Он отметил, что технические особенности российского беспилотника делают его серьёзным оружием. Дрон работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом, уточнил Осборн.

«Возможность хранить оружие внутри самолета, не подвешивая его на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в скрытом режиме», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер армии США в отставке Брент Иствуд восхитился модернизированным тяжёлым российским беспилотником С-70Б «Охотник». Он считает, что дрон совместно с истребителем Су-57 значительно усилит Вооружённые силы РФ, особенно по части раннего предупреждения, наведения и нанесения ударов по позициям противника.