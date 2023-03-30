Организаторы концерта «Би-2» выкупили номера в отеле в Турции и усилили охрану, опасаясь провокаций

Анкара, , 14:38 — REGNUM Организаторы концерта группы «Би-2» в турецком Кемере выкупили все номера в отеле, где запланировано их совместное с Иваном Ургантом выступление. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM организаторы мероприятия отметили, что под фестиваль, который пройдет с 19 по 23 апреля, были специально выкуплены все номера в отеле.

Участник группы «Би-2» Лёва (Игорь Бортник) во время выступления © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По словам представителей артистов, музыканты не хотят видеть в отеле нежелательных людей, не являющихся их поклонниками, чтобы избежать провокаций. В связи с этим организаторы усилили охрану мероприятия и выкупили все места в отеле.

Отмечается, что цена билета на концерт начинается от 198 тысяч рублей, в эту стоимость включено проживание в отеле, развлекательная программа с Лёвой, Шурой и Иваном Ургантом. По словам одного из продавцов билетов в сети интернет, на данное мероприятие билеты покупают плохо, поскольку они слишком дорогие.

«До вас нам позвонило несколько человек и, узнав стоимость и условия, сказали: «Дорого», — и не стали покупать. То есть через моё агентство ни одного билета не продали. Ни одного», — рассказал журналисту ИА REGNUM собеседник, причастный к продаже билетов.

Отметим, что данное мероприятие прорекламировали на своих личных страницах в социальных сетях многие покинувшие Россию иноагенты.

Как передавало ИА REGNUM, уехавший из России актёр Анатолий Белый опубликовал пост в соцсети, в котором пригласил всех своих фолловеров на выступление музыкантов «Би-2» Шуры и Лёвы с 19 по 23 апреля в городе Кемере (Турция). На возмущение некоторых подписчиков Белый неожиданно раскрыл «секрет» группы, рассказав, что гонорары артистов отправляются в помощь Украине.