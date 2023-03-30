Москва, 30 марта, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы, где ожидается рассмотрение ходатайства в отношении журналиста WSJ Эвана Гершковича, задержанного за шпионаж, эвакуирован. Об этом сообщает 30 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Посетителей и сотрудников суда эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Предположительно, там планируется рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении иностранного корреспондента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге. По данным ФСБ России, американский гражданин намеревался получить сведения, составляющие гостайну, об одном из оборонных предприятий. В отношении него возбудили уголовное дело о шпионаже. Газета WSJ отвергла обвинения в адрес своего сотрудника и потребовала немедленно его освободить. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами указал на то, что Гершковича задержали с поличным.