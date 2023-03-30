Лавров: Россия и Никарагуа будут развивать экономическое и военно-техническое сотрудничество

Москва, , 14:29 — REGNUM Россия и Никарагуа подтверждают намерение углублять двустороннее экономическое сотрудничество, заявил 30 марта по итогом переговоров с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министр также отметил, что у двух стран есть хороший потенциал для развития взаимодействия в сфере мирного освоения космического пространства. Кроме того, приоритетное место в контактах России и Никарагуа занимает военно-техническое сотрудничество, добавил Лавров.

Главы МИД на встрече обсуждали также и политические вопросы. Россия и Никарагуа должны вместе защищать принципы справедливости и международного права, как в Латиноамериканском регионе, так и во всем мире, отметил Лавров.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года Лавров и Колиндрес провели телефонный разговор, в ходе которого «сверили часы» по актуальным вопросам двустороннего партнерства, а также обсудили ряд вопросов международной повестки дня.