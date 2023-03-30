Москва, 30 марта, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Росатом получил разрешение на строительство третьего энергоблока АЭС «Эль Дабаа» в Египте, сообщило 30 марта корпоративное издание российской госкорпорации «Страна Росатом».

Иван Шилов ИА REGNUM Росатом

Отмечается, что соответствующее заседание совета директоров Управления по ядерному и радиологическому регулированию Египта прошло накануне, 29 марта.

В ходе инспекции сотрудники организации подтвердили безопасность третьего энергоблока с российским реактором ВВЭР-1200, уточнили в издании.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия и Египет заключили межправительственное соглашение о строительстве первой в стране атомной электростанции в составе четырёх энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Общая стоимость проекта оценивается в 30 млрд долларов.

В конце ноября 2022 года на АЭС «Эль-Дабаа», которая строится с участием России, началось строительство энергоблока №2.