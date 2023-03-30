Лондон, 30 марта, 2023, 14:24 — ИА Регнум. ЕС и Великобритания намерены ввести совместный трансграничный углеродный налог на импорт из третьих стран. Об этом 30 марта сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Гранта Шэппса.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании.

По его словам, стороны рассмотрят риски переноса компаниями вредных производств в страны с менее жёсткими стандартами загрязнения окружающей среды. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время после консультаций.

Сообщается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем вопрос координации сторонами шагов по введению совместного углеродного налога на ввозимые в ЕС товары.

Трансграничный углеродный налог — дополнительный сбор за импорт товаров в ЕС, содержащих большой углеродный след. Налогом облагаются те товары, при производстве которых производилась эмиссия СО2 выше устанавливаемых ЕС норм. Механизм взимания углеродного налога таков: импортеры покупают у Евросоюза цифровые сертификаты на каждую тонну углерода, выброшенную в атмосферу на производстве. Такое налоговое регулирование начнется 1 января 2023 года и предполагает переходный период до конца 2025 года.