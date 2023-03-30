Москва, 30 марта, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Развитие двухстороннего сотрудничества Северной Кореи и России обсуждалось на встрече заместителя главы министерства иностранных дел РФ Андрея Руденко и посла КНДР в Москве Син Хон Чхоля. Об этом сообщили в российском МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении министерства.

Важной темой обсуждения также стала ситуация, сложившаяся вокруг Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, страны G7 19 марта выступили с совместным заявлением о том, что КНДР никогда не сможет стать ядерной державой в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Северную Корею призвали к денуклеаризации и диалогу с Японией, США и Южной Кореей. Главы министерств иностранных дел «Большой семёрки» отметили, что намерены взаимодействовать со всеми сторонами для установления мира и стабильности на Корейском полуострове.